Manhunter - Roter Drache

Ein Serienmörder schlägt jeden Vollmond zu, schlachtet bestialisch ganze Familien ab und hinterlässt Bissspuren auf ‎seinen Opfern. Die Polizei ist ratlos und reaktiviert einen ihrer besten Männer: Will Graham, der vor drei Jahren ‎den Dienst quittierte, weil ihn seine Gabe, sich in die morbiden Seelenwelten psychopathischer Mörder ‎hineinzuversetzen, fast selbst in die Psychiatrie gebracht hätte.



Um mehr über die psychische Struktur des Täters zu ‎erfahren, wendet sich Graham an den inhaftierten Serienmörder Dr. Hannibal Lecktor, der sich jedoch wenig ‎kooperationsbereit zeigt - stattdessen aber dem Täter über eine codierte Zeitungsannonce Grahams Adresse zuspielt. ‎Grahams Familie befindet sich damit in höchster Lebensgefahr.



Bereits vier Jahre vor dem Blockbuster "Das Schweigen der Lämmer" erweckte Regisseur Michael Mann in "Manhunter" den psychopathischen und zugleich hochintelligenten Dr. Hannibal Lecter (hier noch als "Lecktor") ‎zum Leben, der später zu einer popkulturellen Ikone wurde und inzwischen sogar seine eigene TV-Serie ‎‎("Hannibal") besitzt.‎