Zweifach mit dem Österreichischen Filmpreis ausgezeichnet, nominiert für die Romy, vertreten bei der Diagonale sowie beim Filmfest Hamburg und mit knapp 40.000 Besucherinnen und Besuchern in den Top-10-Kinocharts 2016: Mit "Maikäfer flieg" brachte Mirjam Unger Christine Nöstlingers gleichnamigen, autobiografischen Kinderbuchklassiker auf die große Leinwand.



Unger, die gemeinsam mit Sandra Bohle auch das Drehbuch geschrieben hat, präsentiert damit einen Film, der von Flucht und großer Not, aber auch von Freundschaft und Menschlichkeit in einer unmenschlichen Zeit erzählt.