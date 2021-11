Die beiden Freunde Pepper und Sonny sind leidenschaftliche Rodeo-Reiter. Zurzeit ist ihre Freundschaft jedoch getrübt, da Pepper aus amourösen Gründen ein wichtiges Turnier sausen lässt. Vergeblich versucht ihr gemeinsamer Kumpel Nacho, zwischen beiden zu vermitteln.



Doch plötzlich ist Nacho verschwunden, nachdem er wegen einer Familienangelegenheit nach New York aufgebrochen war. Die beiden Cowboys raufen sich zusammen und machen sich auf den Weg nach New York, ecken aber mit ihrer ländlichen Art überall in der Großstadt an. Gemeinsam mit dem Officer Sam suchen sie nach Nacho und finden heraus, dass er ermordet wurde. Allmählich erschließen sich ihnen auch die Hintergründe: Nacho hatte einen Anruf erhalten, dass seiner Tochter Teresa die Flucht aus Kuba gelungen sei, er aber die Fluchthilfegebühr bezahlen solle.



Das Trio kann Teresa schließlich in einer versteckten Fabrik ausfindig machen, in der der Gangster John Stark Flüchtlinge wie Sklaven hält. Doch Stark nimmt Teresa als Geisel und flüchtet mit ihr quer durch die Stadt. Pepper und Sonny besinnen sich auf das, was sie am besten können: Sie galoppieren dem Flüchtenden auf Polizeipferden hinterher und mischen den Menschenhändlerring und überhaupt die ganze Stadt auf ihre ganz spezielle Art auf, sie "machen's eben wie Cowboys".



Regisseur Gregg Champion schuf mit "Machen wir's wie Cowboys" eine gelungene Actionkomödie, quasi einen Western-Krimi, die von der spannenden Handlung lebt - aber vor allem auch vom Kulturschock, den die beiden eher unbedarften Cowboys vom Lande im Großstadtdschungel New York erleiden. Woody Harrelson und Kiefer Sutherland zeigen sich hier von einer ganz anderen, humorvollen Seite.