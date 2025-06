Alice Dwyer (Hanna)

Quelle: Filmladen

"Ma Folie" ist das mitreißende Spielfilmdebüt der Haneke-Schülerin Andrina Mračnikar über zwei Liebende am Rande des Wahnsinns. Brillant verkörpert von Alice Dwyer und Sabin Tambrea in den Hauptrollen.



Ein Mix aus Lovestory und Psychothriller, ausgezeichnet als "Bester Spielfilm" mit dem First Steps Award 2015.



Regisseurin Andrina Mračnikar über ihren Film: "Ich sehe "Ma Folie" als Genrefilm: Vom romantischen Beziehungsdrama kippt der Film in den Thriller und die Lettres filmées haben Einsprengsel, die an Horrorfilme erinnern. Oft wird ein Genrewechsel als problematisch angesehen, in "Ma Folie" ist der Wechsel im Thema begründet: So wie sich die Figuren wandeln, kippen und schließlich anders sind, als man es von ihnen dachte, wandelt sich auch der Film. Wenn die Welt, in der man sich bewegt und die Wahrheiten, an die man glaubt, zu bröckeln beginnen, wenn alles durchzogen ist von Misstrauen, Eifersucht und möglicher Paranoia, ergibt sich dadurch zwangsläufig Angst und mit ihr der Thriller."