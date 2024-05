Ilas Mann Rajeev dagegen bekommt Sajaans Kantinenessen aufgetischt, doch er ist zu beschäftigt mit seiner Arbeit und einer Affäre, um die Verwechslung überhaupt zu bemerken.



Mit der nächsten Lunchbox schickt Ila ihrem Esser einen Brief. Und der sonst wortkarge und verschlossene Buchhalter antwortet ihr. Mit dem Briefwechsel beginnt eine zarte Romanze, aus der Ila und Sajaan neuen Lebensmut schöpfen. Eines Mittags ist Sajaans Lunchbox leer: Ila schlägt ihrem Brieffreund ein gemeinsames Essen in einem nahe gelegenen Restaurant vor.



Tausende von Büroangestellten in der Metropole Mumbai bekommen ihr Mittagessen, traditionell frisch gekocht von der Ehefrau an ihren Arbeitsplatz zugestellt. Sogenannte Dabbawalas, Lunchbox-Kuriere, liefern die ineinander gestapelten Blechdosen mit dem Fahrrad zur Mittagszeit an die Büros aus. Dass die Lunchboxen so ganz ohne Strichcode nicht verwechselt werden, ist der Stolz der Dabbawalas, deren Logistik sogar schon von der Universität Oxford erforscht wurde. Die Begegnung von Ila und Sajaan, und sei es auch nur per Zettel, ist also einer höchst unwahrscheinlichen Fügung zu verdanken.