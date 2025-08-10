Bei einem fatal gescheiterten Einsatz des MI6 viele Jahre zuvor wurde Martin Baxters Frau getötet. Danach beendete der Agent seine Arbeit beim Geheimdienst, weil er sich selbst die Schuld am Scheitern der Mission gab. Mittlerweile verdient Baxter sein Geld als Türsteher und mit illegalen Boxkämpfen, bei denen seine zwölfjährige Tochter Lisa Wetten platziert.



Eines Nachts wird er unvermittelt von der ukrainischen Journalistin Sasha um Hilfe gebeten. Sie hat herausgefunden, dass die geheimen Unterlagen, um die es bei der damaligen Operation ging, in einem Bankschließfach in Kiew liegen. Mit diesen könnten Aktivitäten des russischen Geheimdienstes offengelegt werden. Wie brisant diese Unterlagen sind, zeigt sich daran, dass zwei Killer versuchen, die junge Frau zu töten. In letzter Sekunde gelingt es Baxter, dies zu verhindern.



Kurz darauf wird der Ex-Agent von seinem ehemaligen Vorgesetzten Trevor aufgesucht, der mit den Dokumenten einen Maulwurf in den eigenen Reihen enttarnen will. Er warnt Baxter davor, Sasha zu unterstützen. Dieser will sich eigentlich auch aus der Sache raushalten, doch dann wird Lisa entführt. Die russische FSB-Agentin Tatyana stellt ihm ein Ultimatum: Innerhalb von 24 Stunden muss er die Unterlagen besorgen und Sasha ausliefern. Baxter steht nun zwischen allen Fronten und ist komplett auf sich allein gestellt.



Der niederländische Filmemacher Adrian Bol lernte das Geschäft von der Pike auf. Während seines Studiums an der renommierten Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam wurde er von einer kleinen Produktionsfirma engagiert. Nach den ersten Regietätigkeiten folgten diverse Kurzfilme, unter anderem "Sweet Betty" mit Rutger Hauer. Der legendäre Darsteller beeinflusste Bol maßgeblich, später entwickelte sich zwischen den beiden ein freundschaftliches Verhältnis.



Mit "Lügen sterben nie" präsentiert der Autor, Produzent und Regisseur seine erste internationale Koproduktion. Die Tatsache, dass mit Scott Adkins ein bekannter Actionstar die Hauptrolle übernahm, war für die Finanzierung elementar. Die Dreharbeiten fanden fast ausschließlich in Kiew statt, einige Szenen wurden in London gedreht.