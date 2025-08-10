Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Spielfilm
  4. Lügen sterben nie
Der verschwitzte, leicht verletzte Boxer Martin Baxter (gespielt von Scott Adkins) steht mit bloßem Oberkörper in einem Käfigring, umfasst die Gitterstäbe mit beiden Händen und blickt entschlossen nach vorne. Im Hintergrund sind Zuschauer undeutlich zu erkennen, die Szene ist dramatisch ausgeleuchtet.

Film

Lügen sterben nie

Nach einem schweren Schicksalsschlag hat der ehemalige MI6-Agent Martin Baxter mit seinem alten Leben abgeschlossen. Doch er wird von seiner Vergangenheit eingeholt.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien , USA 2020
Datum:
Sendetermin
31.08.2025
23:15 - 00:45 Uhr
FSK
FSK 16
von 22 bis 6 Uhr

Mehr

teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Bei einem fatal gescheiterten Einsatz des MI6 viele Jahre zuvor wurde Martin Baxters Frau getötet. Danach beendete der Agent seine Arbeit beim Geheimdienst, weil er sich selbst die Schuld am Scheitern der Mission gab. Mittlerweile verdient Baxter sein Geld als Türsteher und mit illegalen Boxkämpfen, bei denen seine zwölfjährige Tochter Lisa Wetten platziert.

Eines Nachts wird er unvermittelt von der ukrainischen Journalistin Sasha um Hilfe gebeten. Sie hat herausgefunden, dass die geheimen Unterlagen, um die es bei der damaligen Operation ging, in einem Bankschließfach in Kiew liegen. Mit diesen könnten Aktivitäten des russischen Geheimdienstes offengelegt werden. Wie brisant diese Unterlagen sind, zeigt sich daran, dass zwei Killer versuchen, die junge Frau zu töten. In letzter Sekunde gelingt es Baxter, dies zu verhindern.

Kurz darauf wird der Ex-Agent von seinem ehemaligen Vorgesetzten Trevor aufgesucht, der mit den Dokumenten einen Maulwurf in den eigenen Reihen enttarnen will. Er warnt Baxter davor, Sasha zu unterstützen. Dieser will sich eigentlich auch aus der Sache raushalten, doch dann wird Lisa entführt. Die russische FSB-Agentin Tatyana stellt ihm ein Ultimatum: Innerhalb von 24 Stunden muss er die Unterlagen besorgen und Sasha ausliefern. Baxter steht nun zwischen allen Fronten und ist komplett auf sich allein gestellt.

Der niederländische Filmemacher Adrian Bol lernte das Geschäft von der Pike auf. Während seines Studiums an der renommierten Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam wurde er von einer kleinen Produktionsfirma engagiert. Nach den ersten Regietätigkeiten folgten diverse Kurzfilme, unter anderem "Sweet Betty" mit Rutger Hauer. Der legendäre Darsteller beeinflusste Bol maßgeblich, später entwickelte sich zwischen den beiden ein freundschaftliches Verhältnis.

Mit "Lügen sterben nie" präsentiert der Autor, Produzent und Regisseur seine erste internationale Koproduktion. Die Tatsache, dass mit Scott Adkins ein bekannter Actionstar die Hauptrolle übernahm, war für die Finanzierung elementar. Die Dreharbeiten fanden fast ausschließlich in Kiew statt, einige Szenen wurden in London gedreht.

Darsteller

  • Martin Baxter - Scott Adkins
  • Tatyana - Anna Butkevych
  • Sasha Stepanenko - Yuliia Sobol
  • Lisa Baxter - Honor Kneafsey
  • Trevor - Martin McDougall
  • Edwards - Leon Sua
  • Suzanne - Andrea Vasiliou
  • Maxim - Victor Solé

Stab

  • Regie - Adrian Bol

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.