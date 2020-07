Das Regiedebüt des Schauspielers John Carroll Lynch wirkt wie eine liebevolle Hommage an den 2017 kurz nach den Dreharbeiten verstorbenen Charakterdarsteller Harry Dean Stanton, der mit seinem markanten Gesicht zu einer Arthouse-Ikone wurde und neben wichtigen Auftritten in "Alien" und "Wild at Heart" in unzähligen Nebenrollen zu sehen war. Eine seiner größten Rollen bescherte ihm 1984 Wim Wenders in dessen Film "Paris, Texas".