Live! - Wettlauf gegen die Zeit

An seiner Seite ist die junge Reporterin Ava Brooks, die ihre Suche in einem Livestream vor einem Millionenpublikum dokumentiert. Trotz ihrer gänzlich verschiedenen Charaktere müssen beide im Wettlauf gegen die Zeit zusammenarbeiten.



Frank Pennys Karriere als Officer befindet sich seit einem dramatischen Schusswechsel, in dem ein Kind ums Leben kam, auf Abwegen. Als er sich dennoch der Anweisung seines Chefs, sich aus einer laufenden Verfolgung herauszuhalten, widersetzt und einen Verdächtigen aus Notwehr erschießt, wird er ein für alle Mal suspendiert. Der Tote gilt als Hauptverdächtiger und einzige Spur in einem Entführungsfall.



Es kommt noch schlimmer: Bei dem Kidnapping-Opfer handelt es sich um die kleine Tochter des Police-Vice-Captains Tom Volk. Dieser macht Penny nun höchstpersönlich dafür verantwortlich, das Leben seiner verschwundenen Tochter zu gefährden. Doch der eigenwillige Police Officer will seinen Fehler wiedergutmachen und ermittelt nun auf eigene Faust weiter. Denn Penny weiß, dass ihnen nur 64 Minuten bleiben, bis das Mädchen getötet werden soll.



Fortan muss Penny sich allein durchschlagen und bekommt unerwartet Gesellschaft von einer ambitionierten jungen Netzreporterin, die sich für den Fall interessiert. Ava Brooks wittert die Chance ihres Lebens und verfolgt den Cop mit ihrer Kamera, über die sie einen Livestream ausstrahlt. Widerwillig arrangiert sich Penny mit der jungen Frau, die ihm ihre Hilfe anbietet. Denn über ihre Follower kann Ava immer wieder mit neuen Informationen dienen. Doch die Zeit wird immer knapper.



Mit vereinten Kräften versuchen beide, den Aufenthaltsort des Mädchens zu ermitteln. Und sie machen eine überraschende Entdeckung: Der tote Entführer hatte einen Bruder, der Penny zu dem verschwundenen Mädchen führen könnte. Doch dieser will nur eins - Rache für seinen Bruder. Und Penny spielt nur allzu gern den Lockvogel.



Action-Routinier Steven C. Miller hat bereits mit Sylvester Stallone und Bruce Willis zusammengearbeitet. Mit "Live! – Wettlauf gegen die Zeit" ist ihm ein Stück atemloses Spannungskino gelungen, in dem er den klassischen Cop-Film mit den erzählerischen Mitteln der Livestream-Generation verquickt. In der Gestalt des raubeinigen Cops Penny und der jungen Streamerin Ava lässt er die Welten zweier Generationen aufeinanderprallen und versetzt dem Aktualitätshunger einer nimmersatten Netzgemeinde ganz nebenbei auch einen ironischen Seitenhieb.



Miller holte sich ein paar bekannte Gesichter für die Haupt- und Nebenrollen vor die Kamera. Aaron Eckhart ("The Dark Knight", "Sully") spielt die Rolle des suspendierten Officers Frank Penny, der mit diesem Fall seine alten Fehler begleichen will. Serienstar Giancarlo Esposito ("Breaking Bad", "The Mandalorian") verkörpert den verzweifelten Vice-Police-Captain und Vater des Entführungsopfers. Die australische Nachwuchsschauspielerin Courtney Eaton ("Mad Max: Fury Road", "Gods of Egypt") überzeugt in der Rolle der zielstrebigen Reporterin Ava Brooks.