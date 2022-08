Familie Hoover aus Albuquerque im Süden der Vereinigten Staaten ist alles andere als gewöhnlich. Vater Richard feilt an einer Karriere als Selbstverwirklichungs-Guru für zukünftige Gewinner. Angesichts seines Publikums muss man ihn aber eher als Versager einstufen. Selbst seine Frau Sheryl glaubt kaum noch an seinen Erfolg, hält aber solidarisch weiter zu ihm. Sohn Dwayne, ein Nietzsche-Anhänger, hat beschlossen, kein einziges Wort mehr zu sprechen, träumt aber davon, Testpilot zu werden. Richards depressiver Schwager, ein gescheiterter Philosoph, hat wegen einer verkorksten Beziehung einen misslungenen Selbstmordversuch hinter sich. Und Großvater Hoover wurde wegen schlechten Benehmens und Drogenexzessen aus dem Seniorenheim geworfen.



Nur die kleine, etwas naive Olive scheint mit der Welt noch im Reinen zu sein. Wäre da nicht der unablässige Wunsch, Schönheitskönigin zu werden. Als die Siebenjährige tatsächlich zur Wahl der "Little Miss Sunshine" eingeladen wird, macht sich die ganze Familie im klapperigen VW-Bus auf die Reise ins weit entfernte Kalifornien. Doch schon bald liegen die Nerven blank. Unterwegs geht Olive kurzzeitig verloren, die Kupplung des VW gibt ihren Geist auf, Großvater Hoover übertreibt fatalerweise seinen Drogenkonsum - und ein misstrauischer Highway-Polizist kann nur auf makabre Weise abgewimmelt werden. Irgendwie schaffen sie es dennoch rechtzeitig zum Wettbewerb. Doch alle Erlebnisse unterwegs sind nur halb so grotesk und verrückt wie dieses Event mit hochgetunten kleinen Glamour-Girls.



Mit "Little Miss Sunshine" erzielten Jonathan Dayton und Valerie Faris gleich mit ihrem Debütfilm einen internationalen Überraschungserfolg, der sich vom Geheimtipp auf Festivals schnell zum Publikumsliebling mauserte. Zwei Oscars für das Beste Originaldrehbuch (von Michael Arndt) und Alan Arkin als Bester Nebendarsteller, aber auch weitere über 30 internationale Preise sprechen für sich. Entdeckt wurde der Film auf dem "Sundance Filmfestival" von 2008, wo er von Kritik und Publikum enthusiastisch gefeiert und von Fox Searchlight laut "Hollywood Reporter" für die Rekordsumme von mehr als zehn Millionen Dollar gekauft wurde.



Erfrischend frech zeichnet der Film eine höchst ungewöhnliche Familie, deren Mitglieder auf ganz eigene, tragikomische Weise dem American Way of Life entweder hinterhereifern oder sich vor ihm retten möchten. Dabei lebt die Story von pointenreichen, spritzigen Dialogen und jeder Menge Situationskomik mit durchaus auch subversivem Charakter. Scheuklappen kennt das Roadmovie mit dem zitronengelben VW-Bus jedenfalls nicht.



Zusammengehalten wird das alles von einem großartig harmonierenden Cast. Toni Collette ("Knives Out", "Nightmare Alley") und Gregory "Greg" Kinnear ("Besser geht's nicht") spielen das um Zusammenhalt kämpfende Ehepaar, Alan Arkin den kiffenden Großvater, Steven "Steve" Carell ("Get Smart", "Beautiful Boy") den in einer Sinnkrise steckenden Philosophen und Paul Dano ("12 Years a Slave", "The Batman") den schweigenden Nietzsche-Fan. Die Entdeckung des Films war allerdings die damals neunjährige Abigail Breslin, die mit viel Gleichmut und innerer Stärke die kleine Olive verkörpert, die sich auch von hochgestylten lebenden Püppchen nicht aus der Fassung bringen lässt. Zuletzt spielte Breslin in "Stillwater - Gegen jeden Verdacht" an der Seite von Matt Damon eine junge Frau, die in Frankreich eines Mordes angeklagt wird.