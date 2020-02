Liebling, ich werde jünger

Der sonst so seriöse Fulton fühlt sich plötzlich wie 20: Er sieht ohne Brille, trägt schrille Kleidung, kauft sich einen Sportwagen und flirtet mit der attraktiven Sekretärin. Dann bietet sich die eifersüchtige Ehefrau Edwina als Testperson an. Gegen den Willen ihres Mannes probiert auch Edwina das Verjüngungsmittel - mit ähnlichen Folgen. Sie tanzt die Nächte durch und provoziert Fultons Chef mit albernen Späßen.



Was die beiden nicht wissen: Nicht Fultons Formel, sondern das Wasser aus dem Wasserspender im Labor, in dem sich die vom Versuchsaffen fabrizierte Mischung befindet, hat die Verjüngung verursacht. Fulton, von der verheerenden Wirkung des Mittels verunsichert, beschließt, alle Unterlagen zu vernichten. Doch dann trinkt er mit seiner Frau mehrere Tassen Kaffee, der mit dem Wasser gekocht wurde.



Herrlich albern-überdrehtes "Affentheater" von Screwball-Meister Howard Hawks, in dem der genial witzig aufspielende Cary Grant und die charmante Ginger Rogers sich in trotzige Kinder verwandeln, während Marilyn Monroe die gutmütige Sexbombe gibt.