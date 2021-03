Als er seinen Job in der Putzkolonne an einen Roboter verliert, sucht Robert seinen Ober-Ober-Boss auf, um sich zu beschweren: den superreichen Geizkragen Mr. Naville. Der ist gerade dabei, seiner Tochter Celine den Geldhahn abzudrehen, als Robert in seinem Büro aufkreuzt und ein Handgemenge verursacht. Um Naville zu entkommen, entführt Robert kurzerhand Celine. Leider ist er auch als Erpresser kein Naturtalent. Celine dagegen wittert die Chance, um über die Lösegeldzahlung ihren alten Herrn auszupressen.



Entführer und Geisel werden schon bald zu Komplizen. O'Reilly und Jackson sollen dafür sorgen, dass sie sich ineinander verlieben. Zum Leidwesen der Engel läuft es aber nicht nach Plan.



Regisseur Danny Boyle und sein Hauptdarsteller Ewan McGregor erzielten 1996 mit dem Kultfilm "Trainspotting" einen Welterfolg. Ein Jahr später wagte das britische Erfolgsduo den Sprung über den großen Teich und drehte in den USA "Lebe lieber ungewöhnlich". Mit dem aufstrebenden Hollywoodstar Cameron Diaz in der weiblichen Hauptrolle, Holly Hunter und Delroy Lindo als himmlischen Verkuppelungsagenten sowie einem exzellenten Nebendarsteller-Cast inszenierte Doyle eine romantische Komödie voller ungewöhnlicher Einfälle. Der Soundtrack mit Stücken von Leftfield und The Cardigans lässt in die Musikströmungen der 1990er-Jahre eintauchen. Kultfaktor hat die humorvolle Karaoke-Gesangseinlage der Hauptdarsteller zum 1940er-Evergreen "Beyond the Sea".