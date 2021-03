Leb wohl, meine Königin!

Schon bald kursiert auf den Straßen von Paris eine Todesliste mit 286 Namen. Ganz oben stehen Ludwig XVI. und Marie Antoinette. Am Hofe denkt jeder nur ans eigene Überleben, sogar die Schweizer Garde macht sich heimlich davon. Sidonie hält aber treu zu ihrer geliebten Königin, deren Mann eine Flucht ablehnt. Wenigstens ihre intimste Freundin, die Herzogin Gabrielle de Polignac, möchte Marie Antoinette retten. Um ausgerechnet jene Frau in Sicherheit zu bringen, die ihrer verehrten Königin näherstand als sie, soll Sidonie ihr Leben aufs Spiel setzen. Eine gefährliche Mission beginnt.



Zwei Stars in den Wirren der Französischen Revolution: preisgekröntes Historiendrama mit Bond-Girl Léa Seydoux in der Rolle der Bediensteten und der deutschen Hollywood-Größe Diane Kruger als Königin Marie Antoinette.