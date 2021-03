Lady Vegas

Er stellt sie ein, und bald avanciert sie zu seiner unangefochtenen Wettkönigin. Beths Job besteht vor allem darin, die Wetten in den Casinos oder per Telefon bei Wettbüros in der Karibik zu platzieren. Allerdings reagiert Dinks Ehefrau Tulip höllisch eifersüchtig auf die neue Angestellte ihres Mannes – nicht ganz zu Unrecht, wie sich bald zeigt.



Als Dink sich aufgrund einer Pechsträhne immer gereizter und aggressiver verhält, schmeißt die temperamentvolle Beth das Handtuch: Sie zieht nach New York zu dem jungen Journalisten Jeremy, den sie kurz zuvor in Vegas kennengelernt hatte. Einen Job findet sie bei dem Buchmacher Rosie.



Die Wettgeschäfte des großspurigen Draufgängers laufen bestens, und er zahlt der talentierten Beth ein traumhaftes Honorar. Die Sache hat nur einen Haken: Glücksspiel ist in New York illegal. Zunächst ignoriert Beth alle Warnungen und spannt sogar den braven Jeremy für ihre Geschäfte ein. Doch als die Polizei ihnen auf die Schliche zu kommen droht, braucht Beth dringend die Hilfe ihres alten Mentors Dink, um aus dem Schlamassel herauszukommen.



Die temporeiche Komödie erzählt die abenteuerliche aber wahre Lebensgeschichte von Beth Rayner, die ihre Erlebnisse in der Glücksspielindustrie in einem hoch gelobten Bestseller niederschrieb. Regisseur Stephen Frears ist vor allem für die vielfach preisgekrönten Kinohits "Gefährliche Liebschaften", "Die Queen" und "Philomena" bekannt. Hauptdarstellerin Rebecca Hall wurde für ihre Rolle in Woody Allens "Vicky Cristina Barcelona" für einen Golden Globe nominiert; eine Hauptrolle hatte sie auch in dem Science-Fiction-Thriller "Transcendence".