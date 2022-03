Bald schon ist sie nicht mehr bereit, ihr neu gewonnenes Glück wieder loszulassen. Ihr Ehemann kehrt schließlich zurück und entdeckt das Geheimnis seiner Frau. Doch Katherine ist wie verwandelt. Sie wird sich niemandem mehr unterwerfen - und sie schreckt vor nichts zurück, um das zu bekommen, was sie begehrt.



Intensiv, elektrisierend und hoch spannend - so hat man eine radikal liebende Frau schon lange nicht mehr im Kino gesehen. In William Oldroyds messerscharf geschliffenem Liebesdrama "Lady Macbeth" zeigt die wunderbare Florence Pugh in der Titelrolle, was starker Wille wirklich ist. Mit dieser furiosen Frauenfigur entsteht in meisterhaft arrangierten Tableaus eine hoch konzentrierte Dramatik, die diesen Film so schnell nicht wieder vergessen lässt.