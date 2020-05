Kurzer Prozess - Righteous Kill

Tom "Turk" Cowan und David "Rooster" Fisk haben es bei ihrem aktuellen Fall anscheinend mit einem Serienkiller zu tun. Die aufgefundenen Kriminellen waren alle waren vor Gericht angeklagt, jedoch nicht verurteilt worden. Neben den Leichen finden sich immer die Mordwaffe und ein Gedicht. Turk und Rooster ermitteln gemeinsam mit den beiden jüngeren Kollegen Perez und Riley, mit denen die Zusammenarbeit schwierig wird. Durch seinen Jähzorn und seine Verbindungen zu einigen Opfern rückt Turk ins Visier der Ermittlungen. Perez und Riley sind sich sicher, dass ihr Kollege der Täter ist, und versuchen, ihn zu überführen. Obwohl Rooster von Turks Unschuld überzeugt war, kommen auch ihm Zweifel an der Unschuld seines Freundes.



Al (Alfredo James) Pacino, geboren am 25. April 1940 in New York, stammt aus einer sizilianischen Einwandererfamilie. Sein Vater Salvatore wurde noch in der Mafia-Hochburg Corleone geboren. Sein Schauspieldebüt gab Al Pacino in den 1960er-Jahren auf Broadway-Theaterbühnen. Nach mehreren Engagements am Theater überzeugte er 1973 in dem in Cannes preisgekrönten Film "Scarecrow" ("Asphaltblüten") die Kritiker und das Kinopublikum. Pacinos folgender Cop-Film "Serpico" (1973) wurde ebenso ein Welterfolg wie "Der Pate II" (1974), für den er den Oscar gewann. Als Alter Ego von Al Capone war er 1983 in Brian De Palmas Remake des klassischen Gangsterfilms "Scarface" zu sehen. Später spielte er hinreißende Charakterrollen wie in "Der Duft der Frauen" (1992). Zuletzt wirkte er bei den gerade Oscar-prämierten oder -nominierten Filmen "Once Upon a Time in Hollywood" von Quentin Tarantino und "The Irishman" von Martin Scorsese mit.