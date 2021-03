Krieg und Frieden

Rauschende Feste prägen die Sommer des russischen Hochadels Anfang des 19. Jahrhunderts. Doch am westlichen Horizont ballen sich Gewitterwolken zusammen. Napoleon Bonaparte überzieht ganz Europa mit Kriegen und marschiert im Juni 1812 mit seiner Grande Armée auch in Russland ein. Im September erobern die Truppen des französischen Kaisers Moskau.



Der "Vaterländische Krieg" erschüttert nicht nur das Russische Reich, sondern auch das Leben der Familie Rostow in ihren Grundfesten. Doch nicht nur auf den Feldern der Ehre werden Schlachten geschlagen: Die Tochter der Familie, Natascha, kann sich mit der geplanten Vernunftheirat mit Prinz Andrej Bolkonski nicht anfreunden. Ihr Herz gehört Anatol Kuragin. Doch auch Graf Pierre Bezukow hat ein Auge auf die hübsche Aristokratin geworfen. Der Krieg gegen Napoleon schlägt tiefe Wunden und wirbelt die Schicksale aller Beteiligten durcheinander.



Leo Tolstois epischer Romanklassiker über die russische Gesellschaft zur Zeit der napoleonischen Kriege galt lange Zeit als unverfilmbar. Der Film von King Vidor imponiert durch beachtliche Leistungen bei der Inszenierung einer Fülle von Einzelschicksalen und durch Maßstäbe setzende Massenszenen. 65 Jahre nach seinem Entstehen ist er auch dank seiner herausragenden Besetzung unübertroffen und wurde wie der Roman ein zeitloser Klassiker.