Kramer gegen Kramer

Ted Kramer ist ein erfolgreicher Werbekaufmann. Er lebt mit seiner Frau Joanna und dem kleinen Sohn Billy in New York City. Die Rollen sind klassisch aufgeteilt: Er verdient das Geld, sie kümmert sich um das Kind. Ted merkt nicht, dass seine Frau sich vernachlässigt fühlt und ihm immer mehr entgleitet. Eines Morgens verlässt sie ihn nach einer kurzen, aber eindeutigen Ansage.



Billy lässt sie bei Ted zurück. Der hat zunächst Probleme, sich an ein Leben mit Doppelbelastung zu gewöhnen. Und im Büro geht tatsächlich einiges schief. Ted versäumt einen wichtigen Termin. Kurz vor Weihnachten erhält er von seinem langjährigen Chef die Kündigung.



Nach 18 Monaten in Kalifornien ist Joanna nach New York zurückgekehrt und beobachtet Ted und Billy zunächst aus der Distanz. Joanna vermisst ihr Kind und beansprucht das alleinige Sorgerecht für Billy. Ted will um seinen Sohn vor Gericht kämpfen, doch Teds Anwalt, John Shaunessy, macht Ted unmissverständlich klar, dass er in einem Sorgerechtsstreit nur eine Chance mit einem festen Job und Einkommen hat.



Verzweifelt sucht Ted in der vorweihnachtlichen Stadt kurz vor den Feiertagen nach Arbeit. Tatsächlich findet er in einer anderen Werbeagentur eine Stelle, allerdings mit einer Gehaltseinbuße von 5000 Dollar im Jahr.



Im darauffolgenden Januar kommt es zur Verhandlung. Für Ted sieht es zunächst nicht gut aus. Ein Unfall, den Billy unter seiner Aufsicht auf dem Spielplatz hatte, wird gegen ihn verwendet, obwohl seine Nachbarin und Freundin Margaret zu Teds Gunsten aussagt. Doch dann wendet sich das Blatt.