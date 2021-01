Béatrice möchte, dass Jacky endlich regelmäßig Geld nach Hause bringt. Deshalb sucht sie für ihn einen Aushilfsjob als Anstreicher im Altersheim. Ausgerechnet dort läuft ihm sein Vorbild über den Weg: der berühmte Alexandre, Namensgeber eines Gourmettempels und Star seiner TV-Kochsendung.



Die lebende Legende steckt ebenfalls in Nöten. Seine Küchenchefs wurden abgeworben, er selbst steht beim neuen Boss Stanislas Matter auf der Abschussliste, sein dritter Stern ist in Gefahr. Für ihn ist das Supertalent Jacky sein letzter Strohhalm, denn die hypermoderne Molekularküche liegt im Trend, und ihm selbst fällt schon lange nichts Neues mehr ein.



Dass sein neuer Souschef auf Probe eigenmächtig seine Rezepte verändert, empfindet Alexandre trotzdem als Majestätsbeleidigung. Um selbst nicht abserviert zu werden, muss er sich mit dem dickköpfigen Jacky zusammenraufen.



"Kochen ist Chefsache" im französischen Kino: Für die kulinarische Komödie legt Superstar Jean Reno die Schürze an, um die französische Küche gegen molekulare und künstliche Zutaten zu verteidigen. Sein Meisterschüler steht seinem Idol zwar treu zur Seite, lässt sich aber in Geschmacksfragen nicht unterbuttern. Regisseur Daniel Cohen bereitete seine Hommage an die noble französische Küche mit viel Liebe zu - abgeschmeckt mit einem romantischen Seitenstrang und gewürzt mit reichlich Wortwitz. Das Kino-Märchen macht Lust auf raffiniertes Kochen, feinste Zutaten, genussvolles Essen - und kam in mehr als 50 Ländern auf die Leinwand.