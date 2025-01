Kiss the Cook - So schmeckt das Leben!

Carl Casper ist Chefkoch eines französischen Restaurants in L.A., das Riva gehört. Als der bekannte Restaurantkritiker und Foodblogger Ramsey Michel seinen Besuch ankündigt, möchte Carl ihm ein innovatives Essen kochen, das die Geschmacksknospen auf höchstem Niveau anspricht. Empfangsdame Molly weiß Carls außergewöhnlich experimentierfreudige Küche voller frischer Zutaten bereits zu schätzen. Doch Riva ist dagegen, zwingt Carl, das Standardmenü des Restaurants zu servieren. Die Folge: eine verheerende Kritik im Netz.



Carl gehört nicht zu den Digital Natives, das Internet ist für ihn Neuland. Sein zehnjähriger Sohn Percy, der bei Carls Ex-Frau Inez aufwächst, gibt dem Vater erste Nachhilfe in Sachen soziale Medien und meldet ihn auf einem Netzwerk an. Carl reagiert schriftlich auf Ramsey Michels negativen Blog, ahnt aber nicht, dass er die Nachricht nicht nur an den Kritiker, sondern auch an alle seine Follower verschickt hat. Eine nicht besonders freundliche Nachricht!



Doch es kommt noch schlimmer: Als Ramsey erneut im Restaurant auftaucht und Carl ihm wieder das gleiche Menü servieren muss, wird es handgreiflich. Warmer Schokoladen-Lavakuchen spielt bei der Auseinandersetzung zwischen Carl und Ramsey eine wichtige Rolle. Die Gäste filmen mit ihren Handys, alles landet im Internet, und Carl verliert seinen Job. Er will untertauchen, bis sich der digitale Sturm gelegt hat.



Inez schlägt Carl vor, sie auf einer Reise mit Percy zu ihrem Vater nach Miami, genauer gesagt, Little Havanna, zu begleiten. In Miami überlässt ihm Marvin, ein erfolgreicher Geschäftsmann und ebenfalls Ex-Mann von Inez, einen heruntergekommenen Foodtruck. Mit Percys Hilfe möbelt Carl das Gefährt wieder auf. So hat er auch die Möglichkeit, mehr Zeit mit seinem Kind zu verbringen.



Außerdem stößt Martin zu Vater und Sohn. Nach Carls Weggang wurde Martin in L.A. von Riva zum Souschef befördert. Als er hört, dass Carl sich mit einem Foodtruck selbstständig machen will, möchte Martin bei dem Abenteuer dabei sein. Das Gefährt wird "El Jefe" - "Der Chef" - getauft.



Als der Truck fertig ist und die Vorräte eingekauft sind, macht sich das Trio Carl, Martin und Percy "on the road". Von Miami beziehungsweise South Beach fahren sie über Texas zurück nach L.A. Unterwegs verkaufen sie ihr herrliches Essen, beispielsweise kubanische Sandwiches. Auch dank Percys Internetaktivitäten eilt dem Truck ein Ruf voraus. Jedes Mal, wenn das Trio die Vorderklappe von "El Jefe" öffnet, stehen die Menschen Schlange, um Carls und Martins Köstlichkeiten zu kaufen.



Carls neues Selbstbewusstsein entspannt auch sein Familienleben. Noch nie hat er so viel Zeit mit seinem Sohn verbringen können, er hat Spaß und ist in der Küche nicht nur Chefkoch, sondern auch der Boss. Als der Truck in L.A. ankommt, möchte auch Ramsey Michel Carls Sandwiches probieren. Das Wiedersehen zwischen den streitbaren Männern verläuft erfrischend anders als die beiden ersten Begegnungen.