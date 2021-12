Jimmy Kilmartin war ein erfolgreicher Autoknacker, doch jetzt will er mit Ehefrau Bev und Töchterchen Corinna ein ehrliches Leben führen. Als sein unzuverlässiger Cousin Ronnie ihn jedoch verzweifelt um einen letzten Gefallen bittet, kann er nicht Nein sagen. Ein folgenschwerer Fehler, denn der groß angelegte nächtliche Autodiebstahl geht schief, und Jimmy wandert für Jahre hinter Gitter.



Im Gegenzug für die finanzielle Unterstützung seiner Familie nennt er trotz diverser Angebote der Staatsanwaltschaft nicht die Namen der Hintermänner. Doch der ehrgeizige Justizbeamte Zioli lässt nicht locker. Er will mit Jimmys Hilfe dem Autoknacker-Ring um Gangsterboss Little Junior endlich das Handwerk legen. Aber erst als Jimmys Frau durch die skrupellosen Machenschaften von Cousin Ronnie ums Leben kommt, ist der verbitterte Gefangene zu einer Zusammenarbeit bereit.



Als Spion der Staatsanwaltschaft erschleicht sich Jimmy das Vertrauen von Little Junior. Doch nicht nur Jimmy treibt ein gefährliches Doppelspiel: Auch FBI und Staatsanwaltschaft liefern sich eine Schlacht um den größten Fahndungserfolg. Und der rachedurstige Alleinkämpfer wird immer mehr zum Spielball zwischen den Fronten.



Barbet Schroeders ("Desperate Measures", "Mord nach Plan") unterkühlter Thriller "Kiss of Death" ist ein gelungenes Remake des gleichnamigen Henry-Hathaway-Films aus dem Jahr 1947, der in Deutschland unter dem Titel "Der Todeskuss" bekannt wurde und als eines der besten Beispiele für den Film noir gilt. Damals verkörperte Richard Widmark den zwiespältigen Helden, der auf dem Grenzpfad zwischen Gut und Böse wandelt.



Regisseur Schroeder vertraute diese Rolle dem vor allem durch die Fernsehserie "NYPD Blue" bekannt gewordenen David Caruso an. Anfang der 1990er-Jahre wechselte der begabte Schauspieler nach seinem großen Fernseherfolg ins Kinofach und erhielt Rollenangebote von Regisseuren wie Abel Ferrara ("King of New York") und William Friedkin ("Jade"). Der ganz große Ruhm wollte sich allerdings nicht einstellen. Größeren Erfolg erlebte der Darsteller dann wieder in der Rolle des Lieutenant Horatio Caine in der Krimiserie "CSI: Miami" (2002-2012).