Familienrichterin Fiona Maye ist es gewohnt, am britischen High Court of Justice schwierige Entscheidungen zu treffen. Um fundierte Urteile fällen zu können, muss sie sich so tief in ihre Fälle einarbeiten, dass ihr Privatleben schon lange zu kurz kommt. Ihr vernachlässigter Ehemann Jack zieht deshalb nach 30 Ehejahren die Konsequenzen: Mit der Offenbarung einer Affäre, die er bis jetzt immer ausgeschlossen hatte, verlässt er die gemeinsame Wohnung.



Fiona hat keine Zeit, um ihre Ehe zu kämpfen, da sie eine Eilentscheidung im Fall des noch nicht ganz 18-jährigen, an Leukämie erkrankten Adam Henry treffen muss. Adam ist ein tiefgläubiger Zeuge Jehovas, der mit der Unterstützung seiner Eltern eine lebensrettende Bluttransfusion aus religiösen Gründen ablehnt.



Um entscheiden zu können, worin das für das Gesetz maßgebliche Kindeswohl in diesem besonderen Fall besteht, macht die Richterin etwas höchst Ungewöhnliches: Sie besucht den Jungen an seinem Krankenbett. Es ist ein Schritt, dessen emotionale Folgen ihr sonst so fest gefügtes Leben aus der Bahn wirft.



Ian McEwan ("Abbitte"), der Autor der gleichnamigen Romanvorlage, schrieb auch das Drehbuch zu Richard Eyres ("Iris", "Tagebuch eines Skandals") elegant inszeniertem Drama über ungelebtes Leben, verpasste Chancen und den Widerspruch zwischen gesellschaftlichen Rollenzwängen und eigenen Gefühlen. Angesiedelt in der gehobenen Mittelschichtwelt eines Akademikerpaares, führt der Film in das Milieu der höheren britischen Gerichtsbarkeit mit ihren besonderen Gewohnheiten und Ritualen.



Emma Thompson ("Was vom Tage übrig blieb", "Sinn und Sinnlichkeit", "Eine zauberhafte Nanny"), Inbegriff kultivierter Schauspielkunst, ist in einer ihrer besten Rollen als Richterin Fiona Maye eine tragische Figur, eingezwängt zwischen immenser Verantwortung und privaten Bedürfnissen.



An ihrer Seite agiert Stanley Tucci ("Der Teufel trägt Prada", "Spotlight", "The Hunger Games") in einem ausgesuchten Cast, der über den jungen Fionn Whitehead ("Dunkirk") bis zu Ben Chaplin ("The New World", "Cinderella") in allen Rollen überzeugt.