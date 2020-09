Quelle: ORF/coop99 filmproduktion.

So bewegen sich ihre Leben in gleichmäßigen, vertrauten Bahnen zwischen ihrer Leidenschaft für die Musik, ihrer Liebe zu einander und zu ihrem Haustier sowie den Unternehmungen in ihrem großen Freundeskreis.



Die Zuneigung der beiden wird jedoch auf eine schwere Probe gestellt, als Stefan, der ein Geheimnis zu haben scheint, eines Morgens in einem Ausbruch von Gewalt die Beziehung in ihren Grundfesten erschüttert. Plötzlich ist nichts mehr wie zuvor, und es stellt sich die Frage: Kann das verlorene Vertrauen wieder hergestellt werden?