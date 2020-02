John Carter - Zwischen zwei Welten

Ein klassisches Fantasy-Abenteuer im modernen CGI-Gewand: "John Carter" gilt vielen Science-Fiction-Fans als erster Held im All. In den 1910er-Jahren erschuf "Tarzan"-Erfinder Edgar Rice Burroughs die Figur, die nun zum Titelheld eines großen, fantasievollen Abenteuerfilms wurde. Angesiedelt zwischen "Herr der Ringe", "Star Wars" und "Avatar" wird der Zuschauer in eine bizarre Welt entführt, die ihre Comic-Herkunft und den Spaß am Fabulieren nie verleugnet.