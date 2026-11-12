James Bond 007 - Im Geheimdienst Ihrer Majestät

Mithilfe ihres Vaters Marc-Ange Draco, Anführer des Verbrechersyndikats Unione Corse, spürt Bond Blofeld schließlich in seinem hoch in den Alpen gelegenen Hauptquartier Piz Gloria auf. Dort entdeckt er dessen Plan: Blofeld unterzieht eine Gruppe junger Frauen einer Gehirnwäsche, um sie für biologische Anschläge einzusetzen und damit die Regierungen der Welt zu erpressen. Als Heraldik-Experte Sir Hilary Bray getarnt, schleust sich Bond in Blofelds Hauptquartier ein.



Nachdem seine Identität auffliegt, gelingt Bond die Flucht. Er trifft auf Tracy, doch nach einem Lawinenabgang fällt sie Blofeld in die Hände. Da die Weltmächte nicht gegen Blofeld vorgehen wollen, greift Draco mit der Unione Corse Piz Gloria an und befreit Tracy. Bond verfolgt Blofeld anschließend auf einer Bobbahn und glaubt, ihn getötet zu haben.



Nach den dramatischen Ereignissen heiraten Bond und Tracy. Doch ihr Glück währt nur kurz: Wenig später greift Blofeld erneut an. Die für Bond bestimmten Schüsse treffen Tracy, die in seinen Armen stirbt.