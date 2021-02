Jacques - Entdecker der Ozeane

Frankreich 1949: Jacques-Yves Cousteau lebt mit seiner Frau Simone und den beiden Söhnen in einem paradiesischen Haus am Mittelmeer. Er und Simone träumen vom Abenteuer und der Ferne. Gemeinsam bricht das Paar an Bord der "Calypso" zu einer Expedition der Ozeane auf und lässt die Kinder im Internat zurück.