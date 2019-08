Internal Affairs - Trau ihm, er ist ein Cop

Sein Gegenspieler ist der smarte Sergeant Raymond Avila. Kühl kalkulierend und karrierebewusst ist er gerade in die Abteilung "Internal Affairs Division" befördert worden, die, mit speziellen Vollmachten ausgestattet, Fälle von Korruption und anderen Verbrechen in den eigenen Reihen aufspürt. Zusammen mit seiner Kollegin Amy stößt er bei einer Routineuntersuchung auf einige Ungereimtheiten im Leben von Police Officer Van Stretch, einem engen Freund von Peck, und es dauert nicht lange, da hat Raymond eine Verbindung Pecks zu einem kriminellen Schwergewicht in L.A. aufgedeckt.