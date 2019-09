US-Regisseur Michael Mann ("Heat", "Collateral", "Public Enemies") rollt in seinem Thriller "Insider" ("The Insider", 1999) einen wahren Fall aus den frühen 1990er-Jahren auf. Damals willigte der echte "Insider" Dr. Jeffrey Wigand ein, öffentlich von seiner Forschungstätigkeit in den Labors der Zigarettenhersteller zu berichten. Überzeugt hatte ihn Lowell Bergman, ein Produzent des angesehenen CBS-Magazins "60 Minutes". Während Wigand gegen Klagen und allerlei Nachstellungen der mächtigen Tabakkonzerne zu kämpfen hatte, sah sich Lowell dem Druck der Senderchefs ausgesetzt, die juristische Auseinandersetzungen fürchteten.