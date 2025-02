Immer Ärger mit Grandpa

Witwer Ed lebt in seinem eigenen Haus, zwei Autostunden von seiner Tochter Sally entfernt. Ein Einkauf im Supermarkt führt zu einem Eklat: Der Laden hat auf digitales Selbstkassieren umgestellt, und Ed kommt mit der Technik nicht zurecht. Als er seine Ware unbezahlt aus dem Markt trägt und Geschäftsführer David versucht, Ed aufzuhalten, nimmt die kleine Auseinandersetzung bizarre Formen an.



Sally muss ihren Vater bei der Polizei abholen und fordert ihn auf, sein eigenes Haus aufzugeben und bei ihr einzuziehen. Zu Sallys Familie gehören neben Ehemann Arthur die drei Kinder Peter, Mia und die kleine Jennifer. Jennifer hat eine Obsession für Weihnachten, und obwohl ihr bevorstehender Geburtstag im Hochsommer liegt, soll er im Stil eines riesigen Weihnachtsfests gefeiert werden.



Damit Grandpa im Haus sein eigenes Zimmer beziehen kann, muss Peter umziehen. Er verliert den großen Raum in der ersten Etage und landet unfreiwillig auf dem Dachboden. Worüber Peter zutiefst unglücklich ist. Als bei starkem Regen eine Ratte das Lampenkabel anknabbert und das Licht ausfällt, ist für Peter das Maß voll. Er studiert sein Geschichtsbuch und schiebt kurze Zeit später Opa Ed einen Zettel unter der Tür durch – ein Ultimatum, das Ed auffordert, Peters Zimmer binnen 24 Stunden zu räumen.



Ed hält das für einen Scherz, bis er kurz darauf in den frühen Morgenstunden von lauter Musik geweckt wird. Peter hat auf einem ferngesteuerten Modellauto ein Handy und einen Zettel installiert: "Zimmerdiebe haben das Recht auf einen geruhsamen Schlaf verwirkt." Ed versucht, zu schlichten, doch Peter meint es ernst mit seiner Kriegserklärung.



Das bekommt Ed schmerzhaft zu spüren, als das Glas mit seiner Murmelsammlung durch eine Aktion Peters samt Ed selbst zu Boden geht. Noch einmal fragt Ed bei Peter nach, ob dieser wirklich Krieg wolle. Dann lässt er sich auf den Willen des entschlossenen Enkels ein.



Ed, der selbst einen echten Krieg mitgemacht hat, warnt Peter vor den Konsequenzen, aber es hilft nichts – der Krieg mit Opa geht in die nächste Runde. Doch Peter unterschätzt seinen Grandpa: Der mag zwar alt sein, ist aber nicht doof – und kann im Gegensatz zu Peter auf viele Jahre wertvoller Lebenserfahrung zählen.



Außerdem unterstützen Ed seine Freunde Jerry und Danny. Und es passiert, was Ed nicht mehr für möglich gehalten hätte: Er verliebt sich noch einmal - in die attraktive Diane.