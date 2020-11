Dr. Jonathan Hemlock arbeitet mittlerweile als Universitätsprofessor für Kunst. Sein ehemaliger Vorgesetzter, genannt "Der Drache", will ihn für einen Auftrag seiner Geheimorganisation zurückgewinnen. Ein Agent wurde in Zürich von zwei Unbekannten ermordet, die der einstige Auftragskiller nun eliminieren soll. Zuerst weigert sich Hemlock, stimmt dann aber doch zu, weil ihm sonst der Verlust seiner geliebten Gemäldesammlung droht, die er sich mit dem Geld aus seinen früheren Aufträgen erworben hat.



Nachdem Hemlock den ersten Mörder ausfindig gemacht und liquidiert hat, folgt er dem zweiten Täter in die Alpen. Von dem Gesuchten weiß er lediglich, dass er hinkt und an einer Expedition zur Eiger-Nordwand teilnimmt, die dem Hobby-Bergsteiger Hemlock aus früherer Zeit nur zu bekannt ist. Seine beiden Versuche, sie zu bezwingen, waren damals allerdings nicht von Erfolg gekrönt.



Clint Eastwood, bekannt geworden als Western- und Actionstar, entwickelte sich zu einem der renommiertesten US-Regisseure. Mit 72 Jahren erhielt er seinen ersten Oscar für "Erbarmungslos", 2004 folgte der Academy Award für "Million Dollar Baby". "Im Auftrag des Drachen" von 1975 war Clint Eastwoods vierte Regiearbeit, blieb allerdings weitgehend unbekannt. Die Geschichte basiert auf dem Erstlingsroman von Rod Whitaker, der unter dem Pseudonym Tevanian bekannt wurde. Die Dreharbeiten des Films wurden von einem tragischen Unfall überschattet, denn einer der Lehrer fürs Bergsteigen wurde bei einem Steinschlag tödlich verletzt.