Idioten der Familie

Ginnie ist auf den ersten Blick ihre geistige Behinderung nicht anzusehen. Die Brüder erleben das "Nesthäkchen" als unberechenbares "Biest" und kommen sich in dem Durcheinander näher als erwartet. Unter den bürgerlichen Geschwistern brechen sich aufgestaute Emotionen Bahn - und nicht alle sind noch einverstanden damit, dass Ginnie ins Heim soll. Die Sehnsucht, eine echte Familie sein zu können, ist groß.



Der in Tschechien geborene Regisseur und Drehbuchautor Michael Klier floh 1947 gemeinsam mit seiner Familie in die sowjetische Besatzungszone und anschließend in die Bundesrepublik. Der gelernte Theatermaler verbrachte mehrere Jahre in Paris, wo er das italienische und französische Kino lieben lernte, war eine Zeit lang Profifußballer und studierte ab 1969 Philosophie und Geschichte in Berlin. Für seinen Film "Ostkreuz" (1991) erhielt Michael Klier unter anderem in Locarno einen Preis für die Beste Regie, den Bayerischen Filmpreis und einen Grimme-Preis.