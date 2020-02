Ich war eine männliche Kriegsbraut

Kurz nach Kriegsende verliebt sich der französische Hauptmann Henri Rochard im besetzten Deutschland in US-Leutnant Catherine Gates. Als Catherine in die USA zurückversetzt werden soll, verkleidet Henri sich als "Kriegsbraut", um mitgehen zu dürfen. Denn nur männliche amerikanische Soldaten dürfen ihre europäischen Kriegsbräute mit in die Heimat nehmen, während dies für die weiblichen nicht gilt.



Henri nimmt, nun als Frau, aus Liebe zu Catherine die Hürden der strengen Bürokratie in Kauf, und es kommt zu turbulenten Verwechslungen.



Howard Hawks nimmt mit Übermut und hintergründigem Witz die Bürokratie auf die Schippe und spart in diesem intelligenten Werk nicht mit gesellschaftskritischen Kommentaren. Cary Grant, der den Film einmal "die beste Komödie, die ich je gemacht habe" nannte, verleiht der männlichen Kriegsbraut ihre vollendete Grazie. Der Film basiert auf dem realen Bericht des belgischen Soldaten Henri Rochard, der eine amerikanische Krankenschwester heiratete.