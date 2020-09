Ich pfeif auf schöne Männer

Linda hat kaum Zeit, ihn zu trösten. Sie fühlt sich unter Druck gesetzt, als Chris sie in ein heimlich gemietetes Appartement entführt und sie bittet, dort mit ihm zu leben.



Linda fürchtet um ihre Unabhängigkeit. Sie nimmt spontan ein verlockendes Angebot des erfolgreichen Regisseurs Jo Bent an, wird seine Managerin und verliebt sich in ihn. Sie fällt aus allen Wolken, als Jo ihr seine Familie vorstellt. Die verzweifelte Linda will zu Chris zurück, doch der verkauft gerade seine Firma, um in die USA auszuwandern. Kann Linda ihn noch aufhalten?



Regisseur Helmut Metzger verfilmte die Fortsetzung des Films "Männer sind wie Schokolade" mit viel Gespür für Ironie und liebevolle Situationskomik. Ihm gelang eine unterhaltsame Persiflage auf Lust und Last der Single-Gesellschaft. Jennifer Nitsch brilliert als hinreißend tapfere Karrierefrau mit Liebeskummer.