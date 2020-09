Ich leih Dir meinen Mann

Nichts törnt Männer mehr ab als eine Prinzessin, die den Drachen selbst tötet. Seit der schon mehrere Jahre zurückliegenden Scheidung von ihrem Kollegen Erik ist die attraktive Mittdreißigerin und beruflich erfolgreiche Sprachwissenschaftlerin Christine Keller Single. Unfreiwillig, denn die Männer ihrer Wahl bekommen schon Angst, wenn sie nur hören, dass die selbstbewusste Christine einen Doktortitel hat.



Um auf der Welt nicht ganz allein zu sein, hätte Christine am liebsten ein Kind. Aber woher nehmen? Isa, ihre beste Freundin aus Jugendtagen, weiß die scheinbar perfekte Lösung: Ihre zehnjährige Beziehung zu dem zurückhaltenden Bistro-Wirt Fabian droht in Routine und Langeweile zu ersticken. Da könnte ein kleiner, perfekt dosierter Seitensprung Wunder wirken.



Fabian soll der Vater von Christines geplantem Baby werden - doch leider kann der bodenständige Kneipier die "arrogante Yuppie-Tussi" nicht riechen. Christine und Isa müssen tief in die Trickkiste greifen, bis das starke Geschlecht endlich schwach wird. Der Plan funktioniert perfekt - zu perfekt.