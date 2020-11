Ich habe der Sonne alles gegeben außer meinem Schatten

Die beiden Filmemacher geben in prägnanten Szenen Einblicke in die Welt und die Seele einer jungen Frau auf Identitätssuche: Sie sehnt sich nach ihrem neuen Leben in der Stadt, wäre da nicht Yann, der in diesem Sommer ihre Gefühle Achterbahn fahren lässt.



Valérie Anex, 1983 in Lausanne geboren, studierte unter anderem Freie Kunst an der Haute école d'art et de design Genève und machte 2019 ihren Master an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. Christian Johannes Koch, 1986 in Luzern geboren, studierte ebenfalls an der Haute école d'art et de design Genève und der Filmuniversität Babelsberg, außerdem an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig.