Ich, Don Giovanni

Nachdem Lorenzo es zu bunt getrieben hat, wird er von der Inquisition angeklagt und für 15 Jahre aus dem venezianischen Hoheitsgebiet verbannt. Dank Casanovas Empfehlungsschreiben lernt er in Wien den angesehenen Kapellmeister Antonio Salieri kennen, der die Karriere des jungen Genies Wolfgang Amadeus Mozart sabotieren will. Um dies zu erreichen, empfiehlt er ihm den vermeintlich untalentierten Lorenzo als Librettisten für eine neue Oper.



Entgegen Salieris Erwartung beginnt zwischen den beiden eine höchst fruchtbare Zusammenarbeit. Inspiriert von Casanovas freidenkerischen Ideen, entwirft Lorenzo die Geschichte eines gottlosen Lüstlings, in die eigene Erlebnisse einfließen: "Don Giovanni".



Kurz vor Vollendung des Werks geschieht das Unerwartete - Lorenzo verliebt sich ernsthaft in die für ihn Dantes Beatrice gleichende Annetta und will für sie sein ausschweifendes Leben ändern. Doch dieser Sinneswandel wirkt sich auch auf die Kunst aus - zum Missfallen von Casanova, der hofft, die Oper "Don Giovanni" würde ein grandioser Triumph der Lust über die Sklaverei der Moral.



Mit seinem bildgewaltigen Film über die Oper aller Opern gelingt Carlos Saura eine faszinierende Ineinanderspiegelung von Bühne und Leben, Kunst und Moral. Neben Lorenzo Balducci und Lino Guanciale als Da Ponte und Mozart spielt Tobias Moretti die Schlüsselrolle des Giacomo Casanova.