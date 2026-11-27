Film
Hypnotic
Polizeidetektiv Danny Rourke sucht seit drei Jahren seine verschollene Tochter. Einem Hinweis folgend, beginnt er einen mysteriösen Mann zu jagen, der die Gedanken anderer manipulieren kann.
- Produktionsland und -jahr:
- USA , Großbritannien , Kanada 2023
- Datum:
- Sendetermin
- 17.01.2027
- 23:20 - 00:45 Uhr
- FSK
- FSK 16
- von 22 bis 6 Uhr
Mithilfe der Wahrsagerin Diana Cruz begibt sich Rourke in ein Katz-und-Maus-Spiel mit seinem fremden Widersacher. Dabei stößt der Ermittler auf ein geheimes Regierungsprogramm, das ihm näher steht, als ihm lieb ist. - Mysterythriller mit Ben Affleck.
Darsteller
- Danny Rourke - Ben Affleck
- Diana Cruz - Alice Braga
- Randy Nicks - JD Pardo
- Lev Dellrayne - William Fichtner
Stab
- Regie - Robert Rodriguez