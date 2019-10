Die Komödie "Housesitter - Lügen haben schöne Beine" ist ein charmantes Vehikel für die beiden US-Komödienstars Steve Martin und Goldie Hawn. Goldie Hawn wurde als Zahnarzthelferin an der Seite von Walther Matthau und Ingrid Bergman in "Die Kaktusblüte" zum Star. Steve Martin spielte in der Komödie "Wenn Liebe so einfach wäre" 2009 erneut einen Architekten mit Beziehungsproblemen - als Konkurrent von Alec Baldwin um die Gunst von Meryl Streep.