Höhere Gewalt

Ruben Östlunds intelligente Komödie über die Rolle des Mannes in der Familie von heute wurde in Cannes 2014 mit dem Jurypreis der Sektion "Un certain regard" und anschließend mit vielen weiteren internationalen Preisen ausgezeichnet. Wie auch in seinen vorherigen Filmen schaut Ruben Östlund mit lakonischem Humor aus soziologischer Perspektive auf seine Figuren und ihre Beziehungen.