Hochzeit in Rom

Max, der seinen konservativen Schwiegereltern in spe, dem Grafen Vibaldo und der Gräfin Gioia D'Arcadia, die in einem prunkvollen Palazzo residieren, die eigenen Eltern als das Traumpaar und Paradebeispiel für eine auch nach Jahrzehnten noch gut funktionierende Ehe verkauft hat, erlebt ein böses Erwachen: Sein Vater hat schon seit Längerem ein Verhältnis mit der jungen Flugbegleiterin Xenia. Und damit nicht genug: Xenia will endlich, dass Walter sich zu ihr bekennt, und taucht ebenfalls urplötzlich in Rom auf - sehr zum Unbehagen Walters.



Dort platzt die Bombe - und Eva, die die Reise in die ewige Stadt auch dazu nutzen wollte, wieder etwas mehr Romantik in den Ehealltag zu bringen, steht von jetzt auf gleich vor den Trümmern ihrer Ehe. Am liebsten würde sie sofort ihre Koffer packen und abreisen. Doch sie bringt es nicht übers Herz, ihrem Sohn dessen Glück zu verderben, und macht daher wohl oder übel gute Miene zum bösen Spiel.



Die Hausers sind allerdings nicht die Einzigen mit Problemen. Auch bei Max' zukünftiger Braut, Bianca D'Arcadia, ist nicht alles Gold, was glänzt. Ihr Vater, Fürst Vibaldo, verheimlicht vor seiner ehrgeizigen Gattin Gioia und seiner standesbewussten Mutter Donna Constanza, dass es mit dem Familienvermögen bei Weitem nicht so gut bestellt ist wie er vorgibt. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Elternpaare ist mehr als explosiv, und nicht nur das junge Paar muss in diesem Spannungsverhältnis und den darauf entstehenden Turbulenzen seine Liebe neu definieren.