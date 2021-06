Hesher - Der Rebell

Er steht auf Sexfilme, laute Heavy-Metal-Musik und hat eine fatale Schwäche für Sprengkörper und Brandstfiftung: Hesher, ein Typ um die 30, lebt in Abbruchhäusern, gondelt in einem uralten Lieferwagen durch die Straßen und scheint vor nichts und niemandem Respekt zu haben. Oder trügt der Schein?



In jedem Fall bricht er eines Tages wie eine gottgesandte Naturgewalt über das Leben des 13-jährigen T.J. herein. Dabei hat der Junge wahrlich genug Probleme: Seine Mutter starb vor zwei Monaten bei einem Autounfall, und sein depressiver Vater versucht, seinen Schmerz mit Tabletten zu betäuben. Damit nicht genug, wird T.J. in der Schule auch noch von dem gemeinen Schläger Dustin drangsaliert. Einziger Lichtblick des Teenagers ist die Supermarktangestellte Nicole, in die er sich nach einer einzigen Begegnung verknallt hat.



In dieser Situation kommt Hesher zwar nicht als rettender Engel daher, aber er bringt jede Menge Bewegung in das triste Leben des Schülers. Ungefragt quartiert er sich bei ihm, seinem lethargischen Vater und seiner gebrechlichen Großmutter Madeleine ein. Durch seine anarchistische Art bringt er T.J. immer wieder in äußerst brenzlige Lagen, zwingt ihn gleichzeitig aber auch dazu, Dinge zu hinterfragen und sich mehr zuzutrauen. Die seltsame Freundschaft der beiden wird allerdings auf die Probe gestellt, als auch Hesher beginnt, Interesse an T.J.s Schwarm Nicole zu entwickeln.



Joseph Gordon-Levitt, bekannt vor allem aus "Inception" und "Looper", findet in der exzentrischen Titelfigur eine echte Paraderolle. Hauptdarstellerin Natalie Portman fungierte auch als Produzentin des Films.