Hereditary - Das Vermächtnis

Regisseur und Drehbuchautor Ari Aster lässt in seinem von der Kritik gefeierten Langfilmdebüt ein Familiendrama in den puren Horror eskalieren. Neben den beiden Hollywood-Stars Toni Collette ("Unlocked", "Madame") und Gabriel Byrne ("Lies We Tell", "Mad to Be Normal") überzeugen Jungstar Alex Wolff ("Jumanji: Willkommen im Dschungel", "Boston") und die beeindruckende Kino-Debütantin Milly Shapiro.