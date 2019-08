Weihnachten 1958: Auf einem Schiff nach Havanna trifft der amerikanische Profi-Pokerspieler Jack Weil auf die schöne Roberta und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Spontan hilft der Playboy ihr, Funkgeräte in das vom beginnenden Bürgerkrieg erschütterte Kuba zu schmuggeln. Roberta und ihr reicher Mann Arturo unterstützen heimlich die kommunistischen Aufständischen um Fidel Castro.



Seinen Prinzipien treu, hält Jack sich zunächst aus dem politischen Konflikt heraus und möchte lediglich im Casino seines Freundes Joe Geld verdienen. Doch als Arturo von der Polizei ermordet und Roberta gefangen genommen und gefoltert wird, setzt er alles daran, seine große Liebe zu befreien. Dabei gerät er zwischen die Fronten der langsam eskalierenden Revolution.



In betörenden Bildern erzählt Sydney Pollack eine packende Liebesgeschichte. "Havanna" überrascht vor dem Hintergrund der beginnenden kommunistischen Revolution mit spannenden Wendungen. Oscarpreisträger Robert Redford brilliert in der Rolle des amerikanischen Lebemanns, der aus Liebe zwischen die Fronten der Revolution gerät. In der Rolle der Roberta begeistert die schwedische Schauspielerin Lena Olin ("Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins"), die auf eine erfolgreiche Karriere in Hollywood zurückblicken kann.