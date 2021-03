Tom ahnt nicht, dass es sich bei Cinzia um die verwöhnte Tochter eines tyrannischen Stardirigenten handelt, die wiederum selbst von zu Hause ausgebüchst ist. Aus einer Laune heraus lässt sie sich spontan auf das Angebot ein und nimmt die Stelle an.



Es dauert nicht lange, bis Toms Sprösslinge Cinzia tief in ihr Herz geschlossen haben. Fehlt nur noch eine passende Bleibe. Nachdem sich die letzte Möglichkeit zerschlagen hat, mietet Tom notgedrungen ein Hausboot.



Die außergewöhnliche Behausung wird allerdings schon bald zum Schlachtfeld für einen stürmischen Krieg der Geschlechter. Aber auch in Herzensangelegenheiten fliegen auf dem Hausboot die Funken. Denn als Cinzia in dem charmanten Italoamerikaner Angelo einen Verehrer findet, merkt Tom allmählich, dass er mehr für sein resolutes Hausmädchen empfindet, als er sich eingestehen wollte.



In einer brillanten Mischung aus Humor und Gefühl, Wortwitz und Romantik erzählt der Film von einem ungleichen Traumpaar wider Willen. Bei den Academy Awards 1959 wurde das Drehbuch zu "Hausboot" prompt für den Oscar nominiert. In den Hauptrollen glänzen die Hollywood-Legenden Cary Grant und Sophia Loren.