"Hatari!" ist eine Abenteuerfilm-Komödie, die Howard Hawks an Originalschauplätzen im damaligen Tanganjika drehte, das heute zu Tansania gehört. In den offenen afrikanischen Savannen machten, so Hawks, die Schauspieler mit Schlingen und Lassos und ganz ohne Stuntmen Jagd auf wilde Tiere, die später teilweise an Zoos weitergegeben wurden. Dabei entstanden spannende Szenen von fast dokumentarischer Qualität.