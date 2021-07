Hard Sun (3/3)

Die Dateien, die den Weltuntergang und das Wissen der britischen Regierung darum beweisen können, befinden sich auf einem USB-Stick, der Charlie und Elaine in die Hände gefallen ist. Der Geheimdienst MI5 will um jeden Preis verhindern, dass diese Information an die Öffentlichkeit gelangt - die Folge wären unbeschreibliches Chaos und Anarchie auf der ganzen Welt.



Als Lebensversicherung für Charlie, sich und ihre Angehörigen hat Elaine den Stick zwischenzeitlich in Sicherheit gebracht - verbunden mit Anweisungen, die Dateien zu veröffentlichen, falls ihr oder Charlie etwas zustoßen sollte.



Agentin Grace Morrigan versucht daher, über Charlie den Aufbewahrungsort des Sticks herauszubekommen, und will dafür Charlie und Elaine gegeneinander ausspielen. Doch als sie dabei einen Schritt zu weit geht, beschließen Elaine und Charlie, ihr eine Falle zu stellen.



Tatsächlich scheint der Plan zunächst aufzugehen: Grace wird verhaftet und zur Befragung auf die Wache gebracht. Doch während alle Augen auf Grace gerichtet sind, verschwindet Detective Sergeant George Mooney aus Charlies Team. Er hatte zuletzt an einem Fall über spurlos verschwundene Menschen gearbeitet, die in einem Suizid-Forum im Internet Kontakt zu einem bestimmten Nutzer hatten.



Für Charlie und Elaine ist sofort klar: George ermittelt auf eigene Faust und schwebt in höchster Lebensgefahr. Als die beiden Ermittler alles daransetzen, ihren Kollegen aufzuspüren, sieht Grace ihre Chance gekommen, das Blatt endgültig zu ihren Gunsten zu wenden.