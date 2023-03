Zur selben Zeit leitet Thomas' Schwester Anne das Familienunternehmen, eine Baufirma, die gerade in großen Schwierigkeiten steckt: Wegen einer fehlenden Absperrung auf einer Baustelle ist ein Mitarbeiter ums Leben gekommen. Und ihr Sohn Pierre enttäuscht die Erwartungen an einen zukünftigen Firmenchef auf ganzer Linie. Also will Anne die Firma an ein Konsortium verkaufen. Dabei lernt sie den englischen Bankmanager Lawrence Bratshaw kennen und lieben.



Georges, der greise Firmenpatriarch und Vater von Anne und Thomas, wünscht sich währenddessen nichts sehnlicher, als endlich zu sterben. Doch eine Sterbehilfeorganisation in der Schweiz hat ihn abgelehnt, und seine Kinder setzen alles daran, um einen Selbstmord zu verhindern.



Bei der Verlobungsfeier von Anne und Lawrence kommt es zum Eklat, als Annes Sohn Pierre mehrere Geflüchtete einlädt. Unbeachtet von allen anderen fassen Eve und ihr Großvater Georges, die einander bisher nicht kannten, Vertrauen zueinander. Ob die schwierige Familienkonstellation damit ein Happy End findet?



Für "Happy End" wurden Isabelle Huppert und Jean-Lous Trintignant beim Europäischen Filmpreis 2017 als beste Schauspieler nominiert.