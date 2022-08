Hacked - Kein Leben ist sicher

Eigentlich ist das Leben von Mike Regan perfekt: Er lebt glücklich mit seiner Frau Rose und seiner Tochter Kaitlyn in einem gigantischen Haus, das ihm dank modernster Technik allerhand Arbeit abnimmt. Sogar die Kaffeemaschine ist fernsteuerbar. Beruflich könnte es für Regan ebenfalls nicht besser laufen, da seine eigene Firma "Regan Aviation" in absehbarer Zeit die Flugzeugindustrie revolutionieren wird.



Eines Tages demütigt er jedoch seinen IT-Techniker Ed Porter so sehr, dass dieser sich fortan an Regan und dessen Familie rächen will. Mithilfe seiner technischen Fähigkeiten bringt Ed das "Smart Home" seines ehemaligen Arbeitgebers unter seine Kontrolle und kann durch diesen Cyberangriff jedes private Detail aus Regans Leben mit einem simplen Mausklick an die Öffentlichkeit bringen.



Mike Regan und seine Familie befinden sich mitten in einem Technologie-Krieg, den sie kaum gewinnen können. Ihr unbarmherziger Gegner schreckt auch vor Mord nicht zurück.