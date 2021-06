Greenfingers - Harte Jungs und zarte Triebe

Clive Owen (Colin Briggs), Helen Mirren (Georgina Woodhouse)

Dabei leistet das Quintett ganze Arbeit: Edgefield, bisher nur bekannt für seinen liberalen Strafvollzug, wird allmählich bekannt für seine Insassen mit dem grünen Daumen. Eines Tages nutzt Susan Hodge, die Ehefrau des Gefängnisdirektors, die Gelegenheit, Englands Garten-Koryphäe Georgina Woodhouse und deren Tochter Primrose in den Gefängnisgarten einzuladen. Während Georgina über das beträchtliche Pflanzen-Talent der Männer staunt, finden Primrose und Colin Gefallen aneinander. Georgina engagiert die Männer prompt für den verwilderten Garten von Ozlebury House und meldet sie auch zur "Hamton Court Flower Show" an, dem berühmtesten Gartenwettbewerb unter der Schirmherrschaft der Queen. Doch ein ungeklärter Diebstahl und Colins überraschende Entlassung auf Bewährung beenden zunächst die großen Gartenträume.



Colin, den die Familie verstoßen hat, findet bei Primrose ein Zuhause, aber keine Arbeit. Doch bald ändert sich die Situation: Nachdem sich der Diebstahl im Ozlebury House aufgeklärt hat, dürfen die Edgefield-Gärtner wieder an der Blumenschau teilnehmen. Colin fasst den verrückten Entschluss, zurück ins Gefängnis zu gehen, denn ohne seinen grünen Daumen haben die Freunde keine Chance. Er fingiert einen Einbruch und schreibt Primrose einen Abschiedsbrief.