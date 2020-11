Geliebte Schwester

Filmemacher Oliver stößt im Netz auf einen Porno-Clip, in dem seine Halbschwester Aurora zu sehen ist. Aus Los Angeles zu Besuch in seiner spanischen Heimat, sucht Oliver Auroras Nähe. Er installiert heimlich eine Kamera in ihrem Zimmer und beobachtet sie.



Während ihre Mutter Oliver, den sie als skrupellosen Egoisten erkennt, auf Distanz hält, erliegt Aurora zunehmend dem dunklen Charme des geheimnisvollen Künstlers. Sie verliert das Interesse an ihrem offenbar zu normalen Freund Carlos und ergibt sich sexuell ihrem Halbbruder.



Als Aurora Olivers versteckte Kamera in ihrem Schlafzimmer entdeckt, entbrennt ein leidenschaftlicher Kampf um erotische Anziehung und sexuelle Macht zwischen dem charismatisch-morbiden Oliver und der mädchenhaft wirkenden Aurora.



Der Film von Regisseur Pedro Aguilera besticht durch seine kluge Inszenierung und zwei Hauptdarsteller, die die Atmosphäre erotischer Spannung glaubhaft vermitteln.