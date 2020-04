Film

Für eine Handvoll Dollar

In dem Wüstenkaff San Miguel in New Mexico tobt ein erbitterter Bandenkrieg. Zwischen den Fronten: ein wortkarger Fremder, der sich mal für den einen, mal für den anderen Clan verdingt.

Produktionsland und -jahr: BRD , Italien , Spanien 1965

Datum: 24.05.2020